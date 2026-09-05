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Спорт

"Кайрат" одержал крупную победу над "Каспием"

Футбольная команда, футбольный клуб &quot;Кайрат&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2026 03:09 Фото: instagram/f.c.kairat
Алматинский "Кайрат" одержал выездную победу над актауским "Каспием" в рамках 25-го тура казахстанской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, алматинский клуб обеспечил себе преимущество в первом тайме после точных ударов Олжаса Байбека на четвертой минуте и Эдмилсона на 44-й минуте. Итоговый результат в середине второй половины встречи установил Александр Мрынский.

Встреча 25-го тура КПЛ завершилась победой "Кайрата" со счетом 3:0.

В итоге "Кайрат" набрал 54 очка и вплотную приблизился к лидирующему "Ордабасы", у которого в активе 55 баллов. При этом у алматинцев сохраняется одна игра в запасе.

Также 5 сентября 2026 году в матче 25-го тура казахстанской Премьер-лиги "Актобе" на своем поле обыграл столичный "Женис". Встреча завершилась со счетом 1:0.

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Камила Салкымбаева
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