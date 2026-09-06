Два вертолета бросили на тушение природного пожара в Маркаколе
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Природный пожар вспыхнул на территории Маркакольского лесного хозяйства. Из-за труднодоступной местности к тушению привлекли около 85 человек, спецтехнику и авиацию, сообщает Zakon.kz.
В Маркакольском лесном хозяйстве загорелись сухая трава и кустарник. Пожар тушат в труднодоступной местности, к работам привлекли около 85 человек и авиацию.
В тушении участвуют сотрудники лесной охраны, подразделения МЧС и "Казавиалесоохраны". Задействованы 10 единиц техники и два вертолета "Казавиаспас" МЧС.
Еще один вертолет, привлеченный в рамках авиационной охраны лесов, используется для доставки личного состава и мониторинга обстановки.
Тушение продолжается. По данным экстренных служб, ситуация находится под контролем.
Ранее природный пожар разгорелся у реки Или.
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