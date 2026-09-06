Два вертолета бросили на тушение природного пожара в Маркаколе

Природный пожар вспыхнул на территории Маркакольского лесного хозяйства. Из-за труднодоступной местности к тушению привлекли около 85 человек, спецтехнику и авиацию, сообщает Zakon.kz.

В Маркакольском лесном хозяйстве загорелись сухая трава и кустарник. Пожар тушат в труднодоступной местности, к работам привлекли около 85 человек и авиацию.

В тушении участвуют сотрудники лесной охраны, подразделения МЧС и "Казавиалесоохраны". Задействованы 10 единиц техники и два вертолета "Казавиаспас" МЧС.

Еще один вертолет, привлеченный в рамках авиационной охраны лесов, используется для доставки личного состава и мониторинга обстановки.

Тушение продолжается. По данным экстренных служб, ситуация находится под контролем.

Ранее природный пожар разгорелся у реки Или.