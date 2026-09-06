Не прошел под мостом: длинномер устроил транспортный коллапс в Алматы

Перевозка крупногабаритной конструкции обернулась серьезными проблемами на одной из главных транспортных артерий Алматы. На проспекте Рыскулова груз упал на проезжую часть, а пешеходный мост получил повреждения, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на проспекте Рыскулова, не доезжая улицы Кудерина. По предварительной информации корреспондента Zakon.kz, длинномер перевозил конструкцию башенного крана. При проезде под пешеходным мостом груз не прошел по высоте и задел сооружение, после чего часть конструкции упала с платформы на дорогу.

По счастливой случайности в этот момент рядом не оказалось других автомобилей – массивная конструкция никого не задела. Информация о пострадавших также не поступала.

Как сообщает корреспондент с места происшествия, из-за инцидента движение по проспекту Рыскулова в западном направлении осуществляется фактически по одной полосе. На участке образовался затор протяженностью в несколько километров.

На месте упавшие конструкции загружают обратно на длинномер.

В результате столкновения поврежден и пешеходный мост над проспектом. Удар пришелся по конструкции сооружения, после чего на нем появилась заметная деформация.

Официальной информации о причинах происшествия и степени повреждения моста пока нет.

