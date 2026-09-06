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События

Не прошел под мостом: длинномер устроил транспортный коллапс в Алматы

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2026 14:27 Фото: Zakon.kz
Перевозка крупногабаритной конструкции обернулась серьезными проблемами на одной из главных транспортных артерий Алматы. На проспекте Рыскулова груз упал на проезжую часть, а пешеходный мост получил повреждения, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на проспекте Рыскулова, не доезжая улицы Кудерина. По предварительной информации корреспондента Zakon.kz, длинномер перевозил конструкцию башенного крана. При проезде под пешеходным мостом груз не прошел по высоте и задел сооружение, после чего часть конструкции упала с платформы на дорогу.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2026 14:27

Фото: Zakon.kz

По счастливой случайности в этот момент рядом не оказалось других автомобилей – массивная конструкция никого не задела. Информация о пострадавших также не поступала.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2026 14:27

Фото: Zakon.kz

Как сообщает корреспондент с места происшествия, из-за инцидента движение по проспекту Рыскулова в западном направлении осуществляется фактически по одной полосе. На участке образовался затор протяженностью в несколько километров.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2026 14:27

Фото: Zakon.kz

На месте упавшие конструкции загружают обратно на длинномер.

В результате столкновения поврежден и пешеходный мост над проспектом. Удар пришелся по конструкции сооружения, после чего на нем появилась заметная деформация.

мост, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2026 14:27

Фото: Zakon.kz

мост, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2026 14:27

Фото: Zakon.kz

Официальной информации о причинах происшествия и степени повреждения моста пока нет.


Ранее в Алмалинском районе Алматы столкнулись Changan и Damas. От удара один из автомобилей опрокинулся на бок.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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