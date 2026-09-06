Не прошел под мостом: длинномер устроил транспортный коллапс в Алматы
Инцидент произошел на проспекте Рыскулова, не доезжая улицы Кудерина. По предварительной информации корреспондента Zakon.kz, длинномер перевозил конструкцию башенного крана. При проезде под пешеходным мостом груз не прошел по высоте и задел сооружение, после чего часть конструкции упала с платформы на дорогу.
По счастливой случайности в этот момент рядом не оказалось других автомобилей – массивная конструкция никого не задела. Информация о пострадавших также не поступала.
Как сообщает корреспондент с места происшествия, из-за инцидента движение по проспекту Рыскулова в западном направлении осуществляется фактически по одной полосе. На участке образовался затор протяженностью в несколько километров.
На месте упавшие конструкции загружают обратно на длинномер.
В результате столкновения поврежден и пешеходный мост над проспектом. Удар пришелся по конструкции сооружения, после чего на нем появилась заметная деформация.
Официальной информации о причинах происшествия и степени повреждения моста пока нет.
Ранее в Алмалинском районе Алматы столкнулись Changan и Damas. От удара один из автомобилей опрокинулся на бок.