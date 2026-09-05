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События

Представился гражданином Ямайки, но оказался казахстанцем в розыске

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 16:17 Фото: Zakon.kz
Назвался гражданином Ямайки, а оказался казахстанцем, которого несколько дней разыскивала собственная семья. Необычный случай произошел в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в приемник-распределитель Департамента полиции (ДП) Алматы сотрудники доставили мужчину без документов. При установлении личности он представился 19-летним гражданином Ямайки.

Однако проверка по базам данных не подтвердила его слова. Полицейские продолжили устанавливать личность мужчины и вскоре выяснили, кто он на самом деле.

Оказалось, что мужчина – гражданин Казахстана, 2003 года рождения, проживающий в Алатауском районе Алматы. При этом он числился в розыске: его несколько дней искали родственники.

Стражи порядка установили личность отца мужчины и связались с ним. Вскоре родственник приехал в приемник-распределитель и узнал своего сына.

Как выяснилось, мужчина страдает психическим заболеванием. После установления всех обстоятельств его передали отцу.

Ранее сообщалось о другом случае: мужчина в Алматы получил административный арест за то, что вмешивался в работу полиции.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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