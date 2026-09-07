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Происшествия

Двое пожилых мужчин погибли под колесами авто: жуткое ДТП произошло близ Алматы

Сбитый пешеход, сбитый человек, наезд на пешехода, наезд на человека, смертельное ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 00:27 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области водитель Chevrolet Cobalt насмерть сбил двух пожилых пешеходов. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Информация о ДТП появилась в Сети. По данным очевидцев, трагедия произошла 6 сентября 2026 года на 18-м километре автодороги Алматы – Усть-Каменогорск.

Свидетели сообщили, что 37-летний водитель автомобиля Chevrolet Cobalt совершил наезд на двух пожилых мужчин, которые перебегали проезжую часть в неположенном месте.

В пресс-службе Департаменте полиции Алматинской области подтвердили факт происшествия.

"По факту дорожно-транспортного происшествия с наездом на двух пешеходов возбуждено уголовное дело", – рассказали 7 сентября 2026 года корреспонденту Zakon.kz в ДП.

Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

"Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Алматинской области", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в жутком ДТП на трассе Актобе – Астрахань.

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Канат Болысбек
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