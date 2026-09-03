В КНБ заявили об изъятии оружия и боеприпасов в 12 регионах Казахстана

Сегодня, 3 сентября 2026 года, в Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана предоставили информацию об изъятии оружия и боеприпасов в прошлом месяце, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, в августе текущего года КНБ совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в 12 регионах страны проведены оперативно-розыскные мероприятия по пресечению незаконного оборота оружия.

"Всего изъято 56 единиц вооружения, в их числе 4 автомата, 34 ружья, 18 пистолетов, 13 гранат и 314 боеприпасов. По указанным фактам проводятся досудебные расследования", – раскрыли подробности в пресс-службе комитета в четверг.

Иная информация, как пояснили в КНБ, в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

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