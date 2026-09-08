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Связался через Telegram: закладчика осудили за распространение наркотиков в Таразе

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Суд №2 Тараза рассмотрел уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения психотропных веществ в особо крупном размере с целью сбыта, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщает Zakon.kz.

Суд установил, что в декабре 2025 года подсудимый, будучи безработным, через мессенджер Telegram связался с неустановленным лицом, предложившим ему за денежное вознаграждение заниматься распространением психотропных веществ. Получая координаты тайников, он забирал свертки с дозами и размещал их в новых тайниках на территории Тараза. За каждую такую закладку ему перечислялось по 2 тыс. тенге на криптовалютный кошелек.

"В феврале 2026 года по указанию куратора подсудимый получил в Алматы сверток с 37 зип-пакетами, содержащими психотропное вещество, и перевез их в Тараз. На следующий день после размещения одного из свертков в тайнике в массиве Шанырак он был задержан сотрудниками полиции. В ходе обыска у него обнаружено и изъято 11,58 грамма психотропного вещества", – отметили в суде.

Вина доказана протоколами следственных действий, видеозаписями, показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и вещественными доказательствами, однако подсудимый вину не признал.

Прокурор просил назначить ему с применением Закона об амнистии 5 лет 4 месяца лишения свободы.

В итоге мужчине назначили 7 лет лишения свободы, но с учетом вышеупомянутого закона окончательно назначено наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что Департамент полиции Западно-Казахстанской области подал в суд иск к мужчине, чтобы лишить его водительских прав и обязать сдать документ.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
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