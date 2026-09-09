Казахстанка сняла на видео попытку нападения на нее, но мужчина избежал наказания
По словам пострадавшей, незнакомец выражался нецензурной бранью и попытался нанести ей удар пакетом. Удар пришелся по стоящему рядом велосипеду, женщина не пострадала.
В Департаменте полиции Северо-Казахстанской области провели проверку по данному факту и установили личность мужчины.
"В ходе проверки установлено, что мужчина состоит на учете в специализированном медицинском учреждении. С ним проведена профилактическая беседа, вопрос дальнейшего наблюдения и оказания необходимой медицинской помощи решается с соответствующими специалистами", – сообщили 9 сентября 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП СКО.
В ведомстве уточнили, что с учетом состояния здоровья мужчины основания для привлечения его к административной ответственности отсутствуют.
В полиции также рекомендовали гражданам в аналогичных ситуациях не вступать в конфликт и незамедлительно обращаться по номеру 102.
Ранее сообщалось, что в Петропавловске осудили 62-летнего маньяка Валерия Кричиневского, просидевшего за решеткой 40 лет. Мужчина, отбывший 25-летний срок за убийство девочки, вышел на свободу в 2024 году, но вскоре снова напал на женщину.