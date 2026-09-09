Хитрый акмолинец втерся в доверие к матери друга и забрал все ее сбережения
По данным ведомства, история началась в 2023 году. Сын потерпевшей познакомился с мужчиной, который представился сотрудником серьезного государственного учреждения и пообещал содействие в решении различных вопросов.
Со временем псевдочиновник настолько сблизился с семьей, что стал частым гостем в их доме. Пользуясь слепым доверием, подозреваемый начал предлагать варианты "содействия".
"Женщина рассказала знакомому о Lada Largus, изъятой судебными исполнителями еще в 2019 году. Мужчина пообещал помочь найти и продать автомобиль, заявив, что для решения вопроса потребуется 850 тысяч тенге. Позже он предложил помочь с оформлением кредита и, по предварительным данным, получил от женщины еще 430 тысяч тенге", – раскрыли 9 сентября 2026 года детали инцидента в полиции.
На этом фигурант не остановился. Узнав о желании женщины выгодно инвестировать средства, он предложил приобрести у его отца баранов. По схеме животные должны были размножаться и находиться на содержании у продавца.
"За животных женщина передала еще 58 тысяч тенге. Однако обещания не были выполнены. Спустя время потерпевшая поняла, что могла стать жертвой обмана, и обратилась в полицию", – сообщили в ДП.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность 31-летнего подозреваемого.
Сейчас его причастность к указанным эпизодам тщательно проверяется. Кроме того, в полицию поступили заявления от других граждан, также пострадавших от действий данного гражданина.
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