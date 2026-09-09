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Происшествия

Хитрый акмолинец втерся в доверие к матери друга и забрал все ее сбережения

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 21:52 Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области полицейские расследуют уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, который на протяжении нескольких лет входил в доверие к местной семье и выманивал деньги под предлогом помощи. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, история началась в 2023 году. Сын потерпевшей познакомился с мужчиной, который представился сотрудником серьезного государственного учреждения и пообещал содействие в решении различных вопросов.

Со временем псевдочиновник настолько сблизился с семьей, что стал частым гостем в их доме. Пользуясь слепым доверием, подозреваемый начал предлагать варианты "содействия".

"Женщина рассказала знакомому о Lada Largus, изъятой судебными исполнителями еще в 2019 году. Мужчина пообещал помочь найти и продать автомобиль, заявив, что для решения вопроса потребуется 850 тысяч тенге. Позже он предложил помочь с оформлением кредита и, по предварительным данным, получил от женщины еще 430 тысяч тенге", – раскрыли 9 сентября 2026 года детали инцидента в полиции.

На этом фигурант не остановился. Узнав о желании женщины выгодно инвестировать средства, он предложил приобрести у его отца баранов. По схеме животные должны были размножаться и находиться на содержании у продавца.

"За животных женщина передала еще 58 тысяч тенге. Однако обещания не были выполнены. Спустя время потерпевшая поняла, что могла стать жертвой обмана, и обратилась в полицию", – сообщили в ДП.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность 31-летнего подозреваемого.

Сейчас его причастность к указанным эпизодам тщательно проверяется. Кроме того, в полицию поступили заявления от других граждан, также пострадавших от действий данного гражданина.

В Астане 19 человек стали жертвами аферистов, торговавших несуществующей мебелью. Ущерб превысил 24,6 млн тенге.

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Канат Болысбек
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