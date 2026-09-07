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Взяли 4,5 млн за один заказ и исчезли: в Астане наказали аферистов из соцсетей

Социальные сети, инстаграм, instagram, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 09:55 Фото: unsplash
В Астане вынесен приговор аферистам за обман покупателей мебели в Instagram. Детали озвучила пресс-служба столичной прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

Известно, что один потерпевших, увидев рекламу по изготовлению мебели в Instagram, заключил договор и после произведенных замеров перечислил денежные средства в размере 4,5 млн тенге.

Однако после этого двое мошенников перестали выходить на связь.

"Всего от их действий пострадали 19 граждан, ущерб превысил 24,6 млн тенге", – сказано в публикации прокуратуры Астаны за 7 сентября 2026 года.

В итоге гособвинитель в суде представил все доказательства о виновности обоих подсудимых.

"Приговором суда им назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы каждому с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 10 лет".Пресс-служба прокуратуры Астаны

Также сказано, что гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме и подлежат взысканию с подсудимых.

В заключительной части прокуратура дала несколько советов казахстанцам.

"Призываем граждан не передавать деньги наличными или на личную карту без письменного договора, требовать чек и документы, подтверждающие оплату, и в договоре указывать размеры мебели, материалы, цену, сроки изготовления, установки, а также ответственность за просрочку".Пресс-служба прокуратуры Астаны

Ранее в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) рассказали о том, что в Алматы раскрыто крупное мошенничество под видом предоставления микрозаймов в криптовалюте через интернет-ресурс Alemcredit.com.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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