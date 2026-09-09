Трое вооруженных казахстанцев позвали фермеров на "выгодную" сделку: чем все закончилось

В Жамбылской области завершилось разбирательство по делу о дерзком вооруженном нападении. Суд вынес приговор трем мужчинам, которые под видом продажи скота заманили покупателей в ловушку и отобрали у них крупную сумму денег, сообщает Zakon.kz.

Жуткий инцидент произошел в декабре прошлого года в районе Турара Рыскулова. Злоумышленники разместили в мессенджере WhatsApp фейковое объявление о срочной продаже мелкого рогатого скота по выгодной цене.

На предложение откликнулись трое покупателей, не подозревавших об опасности. Когда потенциальные клиенты прибыли по указанному адресу, вооруженные нападавшие перешли к решительным действиям.

"Подсудимые с применением огнестрельного оружия открыто завладели 13 млн тенге, причинив легкий вред здоровью одному из потерпевших, и скрылись с места происшествия. Потерпевшим был причинен ущерб в размере 13 млн тенге", – сообщили 9 сентября 2026 года в суде.

Вина фигурантов была полностью доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и вещественными доказательствами. В ходе процесса потерпевшие заявили, что прощают подсудимых, и отказались от гражданских исков, оставив выбор меры наказания на усмотрение суда.

При этом двое участников налета лишь частично признали вину, а их ранее судимый сообщник и вовсе все отрицал.

Рассмотрев все материалы, суд назначил организатору нападения, с учетом неотбытого срока по приговору 2019 года, 12 лет лишения свободы. Второй участник дела получил 11 лет заключения, а третий фигурант проведет в колонии 10 лет.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Между тем в Таразе расследуют жестокое убийство 29-летнего сотрудника местной больницы. Мужчину вывезли из города в багажнике и избили до смерти.