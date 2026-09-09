Трое вооруженных казахстанцев позвали фермеров на "выгодную" сделку: чем все закончилось
Жуткий инцидент произошел в декабре прошлого года в районе Турара Рыскулова. Злоумышленники разместили в мессенджере WhatsApp фейковое объявление о срочной продаже мелкого рогатого скота по выгодной цене.
На предложение откликнулись трое покупателей, не подозревавших об опасности. Когда потенциальные клиенты прибыли по указанному адресу, вооруженные нападавшие перешли к решительным действиям.
"Подсудимые с применением огнестрельного оружия открыто завладели 13 млн тенге, причинив легкий вред здоровью одному из потерпевших, и скрылись с места происшествия. Потерпевшим был причинен ущерб в размере 13 млн тенге", – сообщили 9 сентября 2026 года в суде.
Вина фигурантов была полностью доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и вещественными доказательствами. В ходе процесса потерпевшие заявили, что прощают подсудимых, и отказались от гражданских исков, оставив выбор меры наказания на усмотрение суда.
При этом двое участников налета лишь частично признали вину, а их ранее судимый сообщник и вовсе все отрицал.
Рассмотрев все материалы, суд назначил организатору нападения, с учетом неотбытого срока по приговору 2019 года, 12 лет лишения свободы. Второй участник дела получил 11 лет заключения, а третий фигурант проведет в колонии 10 лет.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
Между тем в Таразе расследуют жестокое убийство 29-летнего сотрудника местной больницы. Мужчину вывезли из города в багажнике и избили до смерти.