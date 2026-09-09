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Происшествия

Казахстанца вывезли в багажнике и избили до смерти: раскрыты новые детали дела

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 19:18 Фото: pexels
В Таразе расследуют жестокое убийство 29-летнего сотрудника местной больницы. По факту гибели мужчины правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Жамбылской области прокомментировали ход расследования громкого инцидента.

"По данному факту проводится досудебное расследование по статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан "Похищение человека" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", – рассказали 9 сентября 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ведомства.

Правоохранители уточнили, что главный фигурант дела уже задержан и водворен в ИВС, а роль остальных участников конфликта сейчас выясняется.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление обстоятельств дела. Ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции Жамбылской области", – добавили в пресс-службе ДП.

Между тем в социальных сетях появились шокирующие подробности этого преступления. Как сообщает Instagram-паблик Qumash со ссылкой на сестру погибшего, ее брата Думана вызвал на разговор бывший муж одной из его пациенток.

По словам родственницы, никакой связи, кроме рабочей, между медработником и женщиной не было, что подтверждается перепиской в телефоне.

На встрече на 29-летнего мужчину напали три человека. Нападавшие ударили его по голове, затолкали в багажник и вывезли к реке Аса, где жестоко избили. После этого пострадавшего на его же машине привезли в больницу, заявив, что якобы "нашли на улице". Медработник скончался, не приходя в сознание.

Сестра погибшего добавила, что у Думана остались две маленькие дочери, а на днях ему должно было исполниться 30 лет. Семья опасается, что часть участников расправы уйдет от ответственности, и требует справедливого наказания для всех виновных.

Ранее в одной из поликлиник Петропавловска рядовой визит к врачу перерос в рукоприкладство. Конфликт между пациентом и медицинским работником закончился вызовом полиции и уголовным делом.

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Канат Болысбек
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