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Происшествия

"Не ищите меня": 9-летний казахстанец оставил родителям прощальную записку и исчез

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 23:48 Фото: Zakon.kz
В Маканчинском районе области Абай 9-летний школьник устроил опасный "пранк" собственным родителям: мальчик оставил записку с прощанием и спрятался в хозяйственной постройке во дворе, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, ученик четвертого класса ушел на занятия около часу дня, однако после уроков так и не вернулся.

Мать пыталась найти сына своими силами. Около 20:30 женщина обнаружила возле дома пугающую записку: "Мама, папа, не ищите меня, я когда-нибудь вернусь".

Обеспокоенные родственники сразу же вызвали стражей порядка. Прибывшие на место сотрудники полиции разделились на группы и приступили к прочесыванию дворов и прилегающей территории.

"Через 10 минут мальчик вышел из хозяйственной постройки во дворе своего дома. Выяснилось, что после школы он вернулся домой, спрятался там и уснул. Ребенок проснулся от звука сирен полицейских автомобилей", – сообщили в ведомстве детали дела.

Замерзший и испуганный школьник сразу побежал к матери. Он признался, что просто хотел устроить родителям розыгрыш.

В Департаменте полиции области Абай призвали родителей регулярно беседовать с детьми о правилах безопасности и объяснять, к каким серьезным последствиям могут привести подобные "шутки".

Ранее всю ночь искали туристку, заблудившуюся в горах под Алматы.

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Канат Болысбек
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