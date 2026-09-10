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Происшествия

Водитель пострадал после столкновения с коммунальной машиной в Алматы

Разбитый автомобиль, авария, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 07:50 Фото: Zakon.kz
Ночью 10 сентября 2026 года кроссовер Exeed VX врезался в спецтехнику, которая занималась уборкой улиц, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла на проспекте Рыскулова, не доезжая улицы Емцова. Кроссовер двигался в западном направлении и на полном ходу врезался в автомобиль коммунальных служб.

Разбитый автомобиль, авария, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 07:50

Фото: Zakon.kz

По словам очевидцев, при столкновении водитель влетел в лобовое стекло. Его ремень безопасности был застегнут за спиной.

Салон машины, разбитый автомобиль на месте ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 07:50

Фото: Zakon.kz

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал только водитель кроссовера. Ему оказали первую медицинскую помощь.

Разбитый автомобиль, авария, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 07:50

Фото: Zakon.kz

После оформления ДТП сотрудники коммунальной службы продолжили уборку улицы.

Разбитый автомобиль, авария, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 07:50

Фото: Zakon.kz

Разбитый автомобиль, авария, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 07:50

Фото: Zakon.kz

Ночью 10 сентября 2026 года в Алматы произошло еще две аварии. Автомобиль Hyundai Veloster на полном ходу врезался в бетонный отбойник, по пути сбив дорожный знак. Другое серьезное ДТП произошло с участием такси Hongqi E-QM5 и Hyundai Sonata.

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Камила Салкымбаева
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