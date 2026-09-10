Водитель пострадал после столкновения с коммунальной машиной в Алматы

Ночью 10 сентября 2026 года кроссовер Exeed VX врезался в спецтехнику, которая занималась уборкой улиц, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла на проспекте Рыскулова, не доезжая улицы Емцова. Кроссовер двигался в западном направлении и на полном ходу врезался в автомобиль коммунальных служб.

По словам очевидцев, при столкновении водитель влетел в лобовое стекло. Его ремень безопасности был застегнут за спиной.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал только водитель кроссовера. Ему оказали первую медицинскую помощь.

После оформления ДТП сотрудники коммунальной службы продолжили уборку улицы.

Ночью 10 сентября 2026 года в Алматы произошло еще две аварии. Автомобиль Hyundai Veloster на полном ходу врезался в бетонный отбойник, по пути сбив дорожный знак. Другое серьезное ДТП произошло с участием такси Hongqi E-QM5 и Hyundai Sonata.