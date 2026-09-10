Природные пожары в Карагандинской области тушат в круглосуточном режиме
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Карагандинской области продолжается ликвидация природных пожаров. За минувшие сутки спасатели ликвидировали пять возгораний на предварительной площади около 90 гектаров, сообщает Zakon.kz.
В настоящее время в Шетском, Бухар-Жырауском и Каркаралинском районах тушат восемь очагов горения сухой травы и кустарников в горно-степной местности.
К работам привлечены более 500 человек и 145 единиц техники МЧС и местных исполнительных органов. В селе Бесоба Каркаралинского района задействовали вертолет "Казавиаспас", который выполнил четыре сброса воды общим объемом 12 тонн.
Тушение осложняют труднодоступный рельеф, жаркая сухая погода и сильный порывистый ветер. При ДЧС области работает оперативный штаб, координирующий действия всех задействованных сил.
Угрозы населенным пунктам не допущено. Работы по ликвидации пожаров продолжаются круглосуточно.
Ранее сообщалось, что в Мангистауской области нефтяную компанию оштрафовали после пожара.
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