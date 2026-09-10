Смертельная драка в Шалкаре: обвиняемый рассказал свою версию случившегося

В Актобе начался суд над 18-летним студентом, обвиняемым в убийстве 17-летнего школьника. Трагедия произошла 19 марта в Шалкаре во время массовой драки между двумя группами молодых людей, сообщает Zakon.kz.

По версии обвинения, отмечает КТК, подсудимый приехал на место конфликта с ножом и намеренно причинил потерпевшему смертельное ранение в области сердца.

Сам молодой человек вину в убийстве не признает. Он утверждает, что взял нож, испугавшись за свою жизнь.

"Я испугался и стал искать в машине что-нибудь, чем можно было бы обороняться. Когда открыл бардачок, увидел нож. Положил его в карман именно для защиты. Когда уже собирался садиться в машину, увидел, что на меня бегут примерно 15 парней. Алихан в это время схватил меня за руку, остальные набросились. Я испугался, что могу погибнуть или стать калекой, и ударил ножом", – заявил подсудимый в суде.

Родные погибшего считают, что конфликт был спланирован заранее и требуют сурового наказания. Подсудимый после случившегося скрылся с места происшествия, а позднее обратился к семье Алихана с просьбой о прощении.

Суду предстоит установить обстоятельства смертельной драки и дать правовую оценку действиям обвиняемого.

Ранее сообщалось, что в городе Шалкар Актюбинской области по делу о гибели 17-летнего Алихана Жанибека задержаны еще двое подозреваемых.