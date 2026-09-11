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Происшествия

Свадебное путешествие чуть не закончилось трагедией по пути в аэропорт Алматы

Авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 05:30 Фото: Zakon.kz
Ночью 11 сентября в Алматы на пересечении проспекта Рыскулова и ул. Суюнбая произошло ДТП. Автомобиль такси BYD Qin Plus двигался по Рыскулова в восточном направлении: он вез двух пассажиров в аэропорт, сообщает Zakon.kz.

Между Сейфуллина и Суюнбая проводились работы по нанесению дорожной разметки.

Именно в эту многотонную спецтехнику на полном ходу врезался автомобиль такси, оставляя за собой следы от шин.

Авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 05:30

Фото: Zakon.kz

Спецтехника весила около 20 тонн. Одной только краски в ней было залито на 1,5 тонны.

Авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 05:30

Фото: Zakon.kz

В результате этого жесткого ДТП пострадал водитель спецтехники и второй рабочий, который контролировал процесс работ.

Авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 05:30

Фото: Zakon.kz

Также пострадал водитель такси и его пассажиры.

Авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 05:30

Фото: Zakon.kz

По словам супружеской пары, которые были пассажирами такси, в момент аварии они спали, поэтому не знали что произошло. В момент столкновения женщина проснулась от удара головой об потолок машины.

Авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 05:30

Фото: Zakon.kz

Так как супруги планировали улететь в свадебное путешествие, они отказались от госпитализации. Они признались, что долго копили деньги на поездку и не могут отказаться от нее из-за ДТП. На другом такси они продолжили путь в аэропорт.

Водителя такси и троих рабочих госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции. Они выясняют обстоятельства аварии.

Ранее мы сообщали о том, что водитель пострадал после столкновения с коммунальной машиной в Алматы.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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