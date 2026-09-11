Свадебное путешествие чуть не закончилось трагедией по пути в аэропорт Алматы
Между Сейфуллина и Суюнбая проводились работы по нанесению дорожной разметки.
Именно в эту многотонную спецтехнику на полном ходу врезался автомобиль такси, оставляя за собой следы от шин.
Спецтехника весила около 20 тонн. Одной только краски в ней было залито на 1,5 тонны.
В результате этого жесткого ДТП пострадал водитель спецтехники и второй рабочий, который контролировал процесс работ.
Также пострадал водитель такси и его пассажиры.
По словам супружеской пары, которые были пассажирами такси, в момент аварии они спали, поэтому не знали что произошло. В момент столкновения женщина проснулась от удара головой об потолок машины.
Так как супруги планировали улететь в свадебное путешествие, они отказались от госпитализации. Они признались, что долго копили деньги на поездку и не могут отказаться от нее из-за ДТП. На другом такси они продолжили путь в аэропорт.
Водителя такси и троих рабочих госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции. Они выясняют обстоятельства аварии.
Ранее мы сообщали о том, что водитель пострадал после столкновения с коммунальной машиной в Алматы.