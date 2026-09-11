#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
450.91
522.69
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
450.91
522.69
5.33
Происшествия

"Стреляют!": опасный инцидент на севере Казахстана сняли на видео

Фото: pixabay, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 22:51 Фото: pixabay
Жительница Петропавловска едва не пострадала во время отдыха на природе недалеко от села Ивановка. На кадрах опубликованного в соцсетях видео отчетливо слышны звуки выстрелов, а пули пролетали в непосредственной близости от людей, прошивая кустарники, сообщает Zakon.kz.

Как стало известно из социальных сетей, женщина вместе с мужем приехала на популярное место у реки, где часто проводят время и рыбачат местные жители.

Сначала автор видео снимала живописный берег и делилась впечатлениями от природы, однако поездка едва не закончилась трагедией.

"Сначала звуки были далеко, но вскоре пули начали пролетать буквально над головами", – рассказала жительница Петропавловска.

По словам горожанки, несколько пуль прошли буквально в 50 сантиметрах от нее. Увидев, как боеприпасы прошивают кусты, женщина упала на землю и закричала мужу: "Стреляют!". Над головой мужчины в этот момент также пролетали пули, говорит она.

Автор публикации отметила, что предъявлять претензии никому не планирует, но решила поднять вопрос безопасности. Неподалеку расположен полигон, и звуки стрельбы слышали здесь и раньше, но они никогда не представляли угрозы.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Северо-Казахстанской области. Полицией была проведена проверка по факту публикации о звуках выстрелов в районе места рыбалки.

"Установлено, что на расположенном поблизости военном объекте проводились плановые стрельбы, о чем предупреждали соответствующие знаки. Пострадавших нет", – сообщили 11 сентября 2026 года корреспонденту Zakon.kz в ведомстве.

Правоохранители призвали граждан соблюдать меры безопасности, обращать внимание на предупреждающие знаки и не приближаться к территориям, где проводятся стрельбы.

Ранее сообщалось, что трое вооруженных казахстанцев позвали фермеров на "выгодную" сделку. Чем все закончилось – читайте по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои
22:16, 04 ноября 2024
Массовая драка с дубинками попала на видео в Уральске
Песня
04:01, 22 декабря 2024
Ксения Собчак сняла видео под известную песню
жительница Кыргызстана издевалась над собственными детьми из мести мужу
20:18, 03 декабря 2025
Жестко избила детей и угрожала убить: кыргызстанка сняла для мужа видео-месть
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Жибек Куламбаева в составе сборной Казахстана
22:33, Сегодня
Жибек Куламбаева не смогла выйти в финал турнира в Турции
Ислам Чесноков в составе сборной Казахстана
22:01, Сегодня
"Крылья Советов" Чеснокова переиграли "Родину" в матче РПЛ
Джессика Пегула на US Open
21:42, Сегодня
"Это её лучший матч за весь год": Пегула - о поражении от Соболенко на US Open
Сарвиноз Миркадирова
21:13, Сегодня
Казахстан объявил полный состав сборной на Азиаду-2026 в Японии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: