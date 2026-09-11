"Стреляют!": опасный инцидент на севере Казахстана сняли на видео
Как стало известно из социальных сетей, женщина вместе с мужем приехала на популярное место у реки, где часто проводят время и рыбачат местные жители.
Сначала автор видео снимала живописный берег и делилась впечатлениями от природы, однако поездка едва не закончилась трагедией.
"Сначала звуки были далеко, но вскоре пули начали пролетать буквально над головами", – рассказала жительница Петропавловска.
По словам горожанки, несколько пуль прошли буквально в 50 сантиметрах от нее. Увидев, как боеприпасы прошивают кусты, женщина упала на землю и закричала мужу: "Стреляют!". Над головой мужчины в этот момент также пролетали пули, говорит она.
Автор публикации отметила, что предъявлять претензии никому не планирует, но решила поднять вопрос безопасности. Неподалеку расположен полигон, и звуки стрельбы слышали здесь и раньше, но они никогда не представляли угрозы.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Северо-Казахстанской области. Полицией была проведена проверка по факту публикации о звуках выстрелов в районе места рыбалки.
"Установлено, что на расположенном поблизости военном объекте проводились плановые стрельбы, о чем предупреждали соответствующие знаки. Пострадавших нет", – сообщили 11 сентября 2026 года корреспонденту Zakon.kz в ведомстве.
Правоохранители призвали граждан соблюдать меры безопасности, обращать внимание на предупреждающие знаки и не приближаться к территориям, где проводятся стрельбы.
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