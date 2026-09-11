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Происшествия

Женщину нашли мертвой у генератора: что известно о трагедии в Атырауской области

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2026 04:59 Фото: pexels
В Атырауской области при странных обстоятельствах погибла 59-летняя охранница сельского медицинского пункта. Ее нашли мертвой с лопатой в руке у электроприбора, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала КТК, в тот день 59-летняя Клара Кенжегалиева, выполняла указ дирекции – косила траву. И, как предполагает сын погибшей, ее ударило током.

"Я прибежал сюда и увидел, что мама лежит вот здесь. Лопата в руке", – рассказал сын Адильбек Галымов.

Тело охранницы мужчина нашел около электрогенератора. По его словам, сотрудники скорой помощи сфотографировали все и осмотрели тело. На спине были ожоги.

Однако медики в морге выдали заключение, что Клара Кенжегалиева скончалась от кровоизлияния в мозг. И это показалось родным подозрительным. Помочь установить истину могли бы камеры наблюдения. Но они оказались неисправны. А руководство медпункта и вовсе заявило: убирать траву около опасных объектов охранницу никто не просил.

"Я тоже слышала, будто мы дали такой приказ. Именно от нас такого приказа не исходило. Однако я слышала аудиозапись со словами: "Держите территорию в чистоте, убирайте траву". И когда у местной медсестры спросили, какое задание она дала, она ответила, что убирать у трансформатора распоряжения не было", – озвучила директор Курмангазинской районной больницы Саида Зулкашева.

Сейчас семья погибшей пытается добиться правды и найти виновных. Они обратились в прокуратуру с требованием провести всестороннее и справедливое расследование.

10 сентября 2026 года стало известно о другой трагедии в Атырауской области – 16-летняя девочка умерла после плановой операции. Она поступила в медицинское учреждение самостоятельно, но после хирургического вмешательства была переведена в реанимацию, где спустя 19 дней скончалась.

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Камила Салкымбаева
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