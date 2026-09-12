Крупный пожар вспыхнул на севере Казахстана

В Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области, вблизи села Малое Белое, произошло возгорание сухой травы на площади 25 гектаров, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 12 сентября 2026 года в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК, тушение пожара осложнялось темным временем суток, порывистым ветром и отсутствием подъездных путей.

"Существовала угроза распространения огня на лесной массив, где был зарегистрирован низовой беглый лесной пожар предварительной площадью 0,9 гектара", – рассказали в МЧС.

В борьбе с огнем участвовали 154 человека и 58 единиц техники. Несмотря на сложные условия, спасатели смогли взять ситуацию под контроль и не допустили дальнейшего перехода огня на лесной фонд.

"В ходе работ по всему периметру возгорания произведена опашка территории", – добавили в МЧС.

По данным спасателей, пострадавших нет.

В Алматы спасатели начали обход населения. Под прицелом сейчас дома, где используют уголь и дрова, а также строения, которые уже несколько лет считаются ветхими. Ведь зимой печь становится не просто источником тепла, а частью повседневности, и любая неисправность может обернуться пожаром или отравлением угарным газом.