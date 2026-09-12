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Происшествия

Женщина упала с 15-го этажа на коляску с ребенком в Астане: погибли оба

уличная детская коляска, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2026 15:50 Фото: pixabay
Трагедия произошла в одном из жилых комплексов столицы сегодня, 12 сентября 2026 года. 27-летняя женщина погибла после падения с 15-го этажа. При этом она упала на детскую коляску с двухлетним ребенком – малыш скончался, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, женщина выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на 15-м этаже жилого дома. При падении она приземлилась на детскую коляску, в которой находился двухлетний ребенок.

В результате полученных травм женщина и ребенок погибли.

Случайные очевидцы сумели зафиксировать моменты трагедии.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего".ДП Астаны

Иные подробности случившегося пока не сообщаются.

Ранее стало известно, что в Акмолинской области под колесами иномарки погиб ребенок.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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