Женщина упала с 15-го этажа на коляску с ребенком в Астане: погибли оба

Фото: pixabay

Трагедия произошла в одном из жилых комплексов столицы сегодня, 12 сентября 2026 года. 27-летняя женщина погибла после падения с 15-го этажа. При этом она упала на детскую коляску с двухлетним ребенком – малыш скончался, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, женщина выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на 15-м этаже жилого дома. При падении она приземлилась на детскую коляску, в которой находился двухлетний ребенок. В результате полученных травм женщина и ребенок погибли. Случайные очевидцы сумели зафиксировать моменты трагедии. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ASTANA | НОВОСТИ | АСТАНА (@astanagramlive) "По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего". ДП Астаны Иные подробности случившегося пока не сообщаются. Ранее стало известно, что в Акмолинской области под колесами иномарки погиб ребенок.

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