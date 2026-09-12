Женщина упала с 15-го этажа на коляску с ребенком в Астане: погибли оба
Фото: pixabay
Трагедия произошла в одном из жилых комплексов столицы сегодня, 12 сентября 2026 года. 27-летняя женщина погибла после падения с 15-го этажа. При этом она упала на детскую коляску с двухлетним ребенком – малыш скончался, сообщает Zakon.kz.
По предварительным данным, женщина выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на 15-м этаже жилого дома. При падении она приземлилась на детскую коляску, в которой находился двухлетний ребенок.
В результате полученных травм женщина и ребенок погибли.
Случайные очевидцы сумели зафиксировать моменты трагедии.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего".ДП Астаны
Иные подробности случившегося пока не сообщаются.
Ранее стало известно, что в Акмолинской области под колесами иномарки погиб ребенок.
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