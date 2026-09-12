26 очагов возгорания за сутки: в СКО задействовали пожарный поезд и сотни спасателей

За минувшие сутки подразделения МЧС совершили 35 оперативных выездов и ликвидировали 26 пожаров и возгораний. Среди них – два крупных пожара сухой растительности общей площадью 39 га, а также природный пожар, распространившийся на 2,1 га, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы министерства, к тушению привлекли более 300 человек личного состава и специалистов взаимодействующих служб, а также свыше 110 единиц техники.

Для ликвидации одного из крупных возгораний вблизи села Шаховское дополнительно задействовали пожарный поезд.

Ранее сообщалось, что трамвай вспыхнул возле остановки в Павлодаре.