Пожар в строящемся доме в центре Астаны потушен

13 сентября 2026 года на левом берегу Астаны потушили пятиэтажный строящийся дом, сообщает Zakon.kz.

По уточненным данным, в Астане по улице Акмешит на крыше строящегося здания произошло возгорание рубероида и полиэтилена на площади 30 квадратных метров, сообщили в МЧС.

К тушению пожара были привлечены 14 единиц техники и 35 человек личного состава.

Пострадавших нет.

Из-за пожара на левобережье столицы поднялся крупный черный дым. Очевидцы поделились кадрами.