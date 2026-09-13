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События

Пожар в строящемся доме в центре Астаны потушен

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 16:56 Фото: МЧС РК
13 сентября 2026 года на левом берегу Астаны потушили пятиэтажный строящийся дом, сообщает Zakon.kz.

По уточненным данным, в Астане по улице Акмешит на крыше строящегося здания произошло возгорание рубероида и полиэтилена на площади 30 квадратных метров, сообщили в МЧС.

К тушению пожара были привлечены 14 единиц техники и 35 человек личного состава.

Пострадавших нет.

Из-за пожара на левобережье столицы поднялся крупный черный дым. Очевидцы поделились кадрами.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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