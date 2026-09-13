Пожар в строящемся доме в центре Астаны потушен
Фото: МЧС РК
13 сентября 2026 года на левом берегу Астаны потушили пятиэтажный строящийся дом, сообщает Zakon.kz.
По уточненным данным, в Астане по улице Акмешит на крыше строящегося здания произошло возгорание рубероида и полиэтилена на площади 30 квадратных метров, сообщили в МЧС.
К тушению пожара были привлечены 14 единиц техники и 35 человек личного состава.
Пострадавших нет.
Из-за пожара на левобережье столицы поднялся крупный черный дым. Очевидцы поделились кадрами.
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