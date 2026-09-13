Директора электросетей Актау арестовали по делу о мошенничестве
Как сообщили в прокуратуре изданию lada.kz, досудебное расследование в отношении руководителя АУЭС началось 22 июля 2026 года. Его ведет Департамент КНБ по Мангистауской области.
Дело расследовалось по пунктам 2 и 3 части 3 статьи 190 УК РК. Речь идет о мошенничестве с предполагаемым использованием должностного положения, совершенном в отношении двух или более потерпевших.
13 августа следственный суд Актау санкционировал содержание подозреваемого под стражей сроком на два месяца.
Сейчас расследование завершено, а материалы уголовного дела находятся в производстве прокуратуры Мангистауской области. Другие подробности там раскрывать не стали, сославшись на тайну досудебного расследования.
В прокуратуре также подчеркнули, что окончательная оценка собранным доказательствам пока не дана. От дополнительных комментариев ведомство воздержится до принятия процессуального решения по делу.
Ранее Генпрокуратура обратилась к казахстанцам со срочным предупреждением.