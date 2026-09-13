16-летнюю девушку спасли после травмы у водопада Шукур
Фото: magnific.com
В районе водопада Шукур, на высоте около 2650 м, 16-летняя девушка травмировала ногу и не смогла самостоятельно продолжить спуск, сообщает Zakon.kz.
На помощь ей выдвинулись спасатели РСС "Барыс" МЧС. Добравшись до пострадавшей, они оказали ей первую помощь и организовали безопасный спуск с горы.
Девушку сопроводили вниз, где ее ожидали родители, после чего передали бригаде скорой медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали в ДТП на трассе Астана – Петропавловск.
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