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Происшествия

16-летнюю девушку спасли после травмы у водопада Шукур

16-летнюю девушку спасли после травмы у водопада Шукур, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 01:03 Фото: magnific.com
В районе водопада Шукур, на высоте около 2650 м, 16-летняя девушка травмировала ногу и не смогла самостоятельно продолжить спуск, сообщает Zakon.kz.

На помощь ей выдвинулись спасатели РСС "Барыс" МЧС. Добравшись до пострадавшей, они оказали ей первую помощь и организовали безопасный спуск с горы.

Девушку сопроводили вниз, где ее ожидали родители, после чего передали бригаде скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в ДТП на трассе Астана – Петропавловск.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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