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Происшествия

Пьяный и без прав: в области Улытау задержали водителя Mercedes-Benz

Пьяный и без прав: в Жанаарке задержали водителя Mercedes-Benz, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 20:05 Фото: Zakon.kz
В Жанааркинском районе области Улытау завели уголовное дело в отношении водителя, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения после лишения водительских прав, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 13 сентября. На объездной дороге поселка Жанаарка сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Mercedes-Benz. За рулем находился 29-летний мужчина.

Проверка показала, что водитель ранее был лишен права управления транспортными средствами, однако вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.

В полиции также сообщили, что с начала года выявили 229 административных правонарушений, связанных с управлением транспортом в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения.

Правоохранители напомнили, что вождение в состоянии опьянения создает угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения.

Ранее сообщалось, что свадьба обернулась штрафами и спецстоянкой в Кызылорде.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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