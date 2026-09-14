Пьяный и без прав: в области Улытау задержали водителя Mercedes-Benz
Инцидент произошел 13 сентября. На объездной дороге поселка Жанаарка сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Mercedes-Benz. За рулем находился 29-летний мужчина.
Проверка показала, что водитель ранее был лишен права управления транспортными средствами, однако вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
По факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.
В полиции также сообщили, что с начала года выявили 229 административных правонарушений, связанных с управлением транспортом в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения.
Правоохранители напомнили, что вождение в состоянии опьянения создает угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения.
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