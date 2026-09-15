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Происшествия

Четырехлетнего ребенка сбила "Газель": что известно о трагедии

Сбитый пешеход, сбитый человек, наезд на пешехода, наезд на человека, смертельное ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 02:22 Фото: Zakon.kz
В селе Нуресиль Акмолинской области ребенок погиб под колесами "Газели". В полиции сообщили, что авария произошла 15 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Информация о происшествии появилась в Instagram. По неподтвержденным данным, ребенок находился рядом с родителем, когда мимо проезжала машина.

"Водитель автомашины "Газель" совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка. В результате дорожно-транспортного происшествия девочка скончалась", – сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области.

Водителя задержали и водворили в изолятор временного содержания. По данному факту проводится расследование.

В Департаменте полиции призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а также быть предельно внимательными на дороге.

Похожая трагедия произошла 7 сентября 2026 года. В городе Макинске восьмилетнюю девочку сбил Mercedes, она скончалась в больнице.

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Камила Салкымбаева
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