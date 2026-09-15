Четырехлетнего ребенка сбила "Газель": что известно о трагедии

В селе Нуресиль Акмолинской области ребенок погиб под колесами "Газели". В полиции сообщили, что авария произошла 15 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Информация о происшествии появилась в Instagram. По неподтвержденным данным, ребенок находился рядом с родителем, когда мимо проезжала машина.

"Водитель автомашины "Газель" совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка. В результате дорожно-транспортного происшествия девочка скончалась", – сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области.

Водителя задержали и водворили в изолятор временного содержания. По данному факту проводится расследование.

В Департаменте полиции призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а также быть предельно внимательными на дороге.

Похожая трагедия произошла 7 сентября 2026 года. В городе Макинске восьмилетнюю девочку сбил Mercedes, она скончалась в больнице.

