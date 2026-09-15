"Выбраться из кабины не смог": ночной съезд спецтехники в реку обернулся трагедией в ВКО

В Восточно-Казахстанской области разыскивают 33-летнего Александра Краскова, который пропал при попытке переправиться через реку Бухтарму на спецтехнике, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в районе села Богатырево района Алтай. В ночь с 20 на 21 августа 2026 года мужчина выехал в сторону реки. По данным волонтеров движения LIDER.KZ и очевидцев события, погрузчик, которым управлял мужчина, съехал в воду и затонул. Выбраться из кабины самостоятельно он не смог.

Позже затонувшую спецтехнику удалось поднять со дна с помощью специального оборудования, однако самого водителя внутри не оказалось.

В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области прокомментировали ситуацию и сообщили о начале официального расследования.

"По факту безвестного исчезновения Краскова Александра Анатольевича, 12.08.1993 г.р., зарегистрировано уголовное дело. К поисковым мероприятиям привлечены сотрудники полиции, ДЧС и водолазы. В настоящее время поиски продолжаются, его тело пока не обнаружено. Сотрудниками полиции и спасательными службами принимаются все необходимые меры по установлению местонахождения пропавшего и выяснению всех обстоятельств произошедшего", – заявили 15 сентября 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП ВКО.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Александра Краскова или деталях происшествия, просят незамедлительно обратиться в полицию или к волонтерам.

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