Крупный природный пожар разгорелся в области Абай

Фото: пресс-служба МЧС РК

Природный пожар в горной местности области Абай полностью ликвидирован. Возгорание сухой травы и кустарников произошло на трех отдельных участках – Ескенбулак и Мынбулак Мынбулакского сельского округа, а также Казанкемир и Шакирты Тарбагатайского сельского округа, сообщает Zakon.kz.

Общая площадь пожара составила 700 га. Тушение осложняли горный рельеф, труднодоступность отдельных участков и сильный порывистый ветер, способствовавший распространению огня. К ликвидации пожара привлекли около 270 человек и 54 единицы техники МЧС, местных исполнительных органов и лесного хозяйства, а также военнослужащих воинской части МЧС. Ранее сообщалось, что леса горели сразу в пяти регионах Казахстана.

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