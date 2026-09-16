Крупный природный пожар разгорелся в области Абай
Фото: пресс-служба МЧС РК
Природный пожар в горной местности области Абай полностью ликвидирован. Возгорание сухой травы и кустарников произошло на трех отдельных участках – Ескенбулак и Мынбулак Мынбулакского сельского округа, а также Казанкемир и Шакирты Тарбагатайского сельского округа, сообщает Zakon.kz.
Общая площадь пожара составила 700 га.
Тушение осложняли горный рельеф, труднодоступность отдельных участков и сильный порывистый ветер, способствовавший распространению огня.
К ликвидации пожара привлекли около 270 человек и 54 единицы техники МЧС, местных исполнительных органов и лесного хозяйства, а также военнослужащих воинской части МЧС.
Ранее сообщалось, что леса горели сразу в пяти регионах Казахстана.
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