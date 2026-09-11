Удары и угрозы "хлопнуть": скандал с нападением на жительницу Алматы и ее мужа вызвал резонанс

Алматинка заявила о нападении на нее и мужа прямо во дворе дома. Она снимала происходящее на видео и получила угрозы, если не удалит запись, сообщает Zakon.kz.

"10 сентября в 13:14 мужчина напал на нас в нашем дворе. А затем угрожал, что если не удалим видео, он или кто-то другой нас найдет и хлопнет", – говорится в описании к видео, опубликованном 10 сентября 2026 года в Instagram Kate Padyukova.

На видео девушка рассказала подробно, что произошло.

"История такова, что сосед, возможно, сосед, потому что я точно не знаю, напал на нас в нашем дворе. Сегодня, 10 сентября, мы возвращались в наш двор и хотели припарковать машину, но наше место обычное было занято. Сентябрь, все приехали, понятно, и мы начали искать место. И один человек, он выходил из машины или садился в машину – стоял рядом с ней. И Паша, проезжая мимо, когда мы искали место, спросил его: "Вы выезжаете?" На что он сразу дерзко ответил, сказал: "А вам что надо? Что такое?" По-моему, он сказал: "Вам что надо". Паша еще раз спросил: "Вы выезжаете?" Он говорит, что вам надо? Паша сказал: "Припарковаться". Он сказал, нет. Мы припарковались в другом месте, вышли из машины, пошли домой. Его машина стоит как раз-таки по дороге к нашему дому. И Паша решил спросить его, из какого он дома?" – рассказала девушка.

По ее словам, они предположили, что мужчина грубо им отвечал, потому что мог принять их за студентов или "левых" – не жителей дома. В ответ на тот вопрос мужчина снова грубо ответил.

"Я спросила, почему вы так грубо отвечаете? Он сказал, сейчас подойди, разберемся. И сразу на Пашу говорит. Я сказала, что я вообще в этом доме живу с 93-го года, почему вы так отвечаете нам? Он говорит, да мне плевать, сколько вы здесь живете, и ты, сколько здесь живешь, мне плевать...", – продолжила девушка.

В этот момент она начала снимать.

"Потому что я научена из соцсетей, в неадекватных ситуациях лучше брать в руки камеру, а здесь уже понятно, что что-то не то происходит. Я говорю, я сейчас буду снимать, начинаю снимать... ... А он решил подойти к своей машине, открыть ее и начал мне тыкать своим удостоверением в камеру и говорить, что вот смотри, кто я такой, вообще... и пытается выбить у меня телефон. И он толкнул меня, телефон я не выронила, но в этот момент он ударил Пашу. Это не заснято на видео, именно потому что телефон в этот момент в сторону отводит. Он ударил его один раз, а потом еще раз он его ударил, я продолжала снимать. В итоге мы разошлись на том, что Паша просто сказал, давайте разойдемся, как есть. Он сказал: да, идите куда шли", – говорит девушка.

Дальше она вставила кадр, где видно, как мужчина ударил ее мужа. Он также спросил девушку, зачем она его снимает и зачем вообще к нему подошла.

Они вернулись домой, а потом девушка пошла на тренировку, муж решил ее проводить, потому что мужчина был еще во дворе. Они обошли двор с другой стороны, чтобы с ним не столкнуться. Уже из студии девушка решила позвонить мужу, но он не ответил. Она стала переживать и отменила тренировку. А когда шла домой, увидела, что муж стоит с тем мужчиной.

"Паша с этим человеком стояли во дворе, и он уже его называл Павлик. Я подошла, и Паша мне так, типа, спокойно, спокойно. И Паша мне говорит, давай удалим видео, разойдемся без конфликтов...", – рассказала алматинка.

Она была в недоумении:

"Я просто представила ситуацию, где мы удаляем это видео, и я живу с этим. И вот в своей стране, в своем дворе, в котором я живу уже больше 30 лет, мне просто нет какого-то права свое мнение выражать. Я говорю, нет, я не буду так делать. Пошли домой...".

В ответ на отказ удалить видео мужчина сказал, что они не имели права с ним разговаривать, задавать вопросы и провоцировали его.

В итоге пара решила пойти в полицию написать заявление.

"Мы просто пришли в РУВД, написали заявление, и Паша по пути мне рассказал, что он хотел замять это дело, потому что этот чувак начал ему угрожать. Потому что, когда он проводил меня до тренировки, он стоял во дворе и ждал его. И сначала он начал ему угрожать и говорить, что давай удалим это видео, ты же не хочешь проблем. Я знаю, где ты живешь, и называет квартиру... ... Вот, сказал, я позвонил по соседям, я узнал, где вы живете, и не я, так кто-то другой вас хлопнет в подворотне, вам зубы повыбивает. И Паша испугался, потому что действительно назвали номер квартиры, и, в принципе, он испугался за жизнь. И тот сказал, давай запишу видео, где ты не имеешь претензий. И Паша записал это видео... Но в полиции сказали, что это не считается, что это под давлением", – рассказала девушка.

Эта история вызвала резонанс в соцсетях. Пользователи возмущены тем, что даже в собственных дворах нет безопасности, и "какой бы ни была его версия событий, распускать руки не стоит".

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) прокомментировали, что сотрудники Управления полиции Алмалинского района установили всех участников конфликта.

"По данному факту проводится разбирательство в рамках административного производства по признакам мелкого хулиганства. В ходе проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам рассмотрения материалов будет принято процессуальное решение, после чего материалы дела будут направлены в суд для дачи правовой оценки", – сообщили в ДП.

Ранее в продуктовом магазине конфликт между двумя братьями и местным работником перерос в драку. В ходе потасовки один из участников получил удар колющим предметом в область груди.