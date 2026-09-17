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Происшествия

Прибыльная "работа" из Telegram закончилась для казахстанца 10 годами колонии

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 18:17 Фото: Zakon.kz
Житель Восточно-Казахстанской области приговорен к 10 годам лишения свободы за организацию нарколаборатории в Талдыкоргане. Об этом 17 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе прокуратуры области Жетысу, сообщает Zakon.kz.

Как установили следователи и суд, подсудимый пошел на преступление ради заработка. В 2025 году он вступил в переписку в мессенджере Telegram с неустановленными лицами, которые предложили ему "схему" производства запрещенных веществ.

"Он арендовал частный дом и организовал подпольную лабораторию по изготовлению мефедрона. В ходе обыска обнаружено и изъято более 4,5 кг мефедрона", – говорится в сообщении.

Рассмотрев материалы дела, суд учел степень общественной опасности и особо тяжкий характер совершенного преступления. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы.

Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее сообщалось, что 45-летний уроженец Павлодара отбывает семилетний срок за хранение и сбыт наркотиков.

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Канат Болысбек
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