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Без фастфуда и газировки: чем кормят детей в школах Казахстана в 2026 году

Чем кормят учеников начальной школы в Казахстане в 2026 году, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 13:06 Фото: Zakon.kz
Тихие школьные коридоры, чистые тетради на первых уроках и ни с чем не сравнимый теплый аромат свежей выпечки. Школьная столовая всегда была особым местом со своей неповторимой романтикой и уютом. Zakon.kz заглянул в одну из школ Алматы, чтобы узнать, чем кормят учеников в этом году.

Пока дети грызут гранит науки, за кулисами кухни кипит привычная, строго регламентированная работа. Кулинарная бригада работает в полном синхроне, причем с 04:00 утра – повара стараются на кухне, чтобы школьники были сыты.

"Все блюда мы готовим день в день, только свежие и качественные продукты. С прошлого года у нас действует новое, тщательно сбалансированное меню. Если подходить к делу с душой и знанием, школьная еда может быть действительно вкусной и любимой детьми. Кухня работает непрерывно. Первый повар приходит уже в четыре утра, чтобы вовремя начать подготовку. Сначала готовим горячее для первой смены. Первыми – сразу после второго урока – обедают первоклассники. В перерыве между основными блюдами делаем выпечку, а затем сразу переходим к приготовлению обедов для второй смены", – рассказывает главный повар школы-гимназии №8 г. Алматы Зухра Саурова.
повар накрывает на стол первоклассникам , фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 13:06

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

В работе пищеблока ключевые приоритеты – стерильность и строгий порядок. Продуктовое соседство строго разграничено по зонам, а свежесть ингредиентов и температура готовых блюд проверяются перед каждой выдачей. Именно такой комплексный подход гарантирует, что школьный обед будет не только аппетитным, но и абсолютно безопасным для здоровья детей.

К слову, за качеством еды в каждой школе следит специальная бракеражная комиссия. Чтобы проверка была честной и объективной, ее состав утверждает директор. В группу входят представители администрации, школьный медработник, ответственный за питание, и родители.

выпечка в школьной столовой, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 13:06

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

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С чего все началось?

С 1 сентября 2023 года по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева горячее питание для всех учеников 1-4-х классов стало бесплатным, независимо от дохода и социального положения семьи. И дело здесь далеко не только в том, чтобы накормить ребенка в середине учебного дня. За школьной тарелкой стоит куда более серьезный вопрос – здоровье детей.

Казахстан, как и многие другие страны, все чаще сталкивается с ростом избыточного веса и ожирения среди школьников. Согласно данным инициативы COSI, в 2020 году лишний вес имел уже каждый пятый ребенок в возрасте от 6 до 9 лет – около 21%. Если сравнивать показатели с 2015 годом, тенденция становится еще тревожнее. Регулярно овощи едят лишь около трети детей, а фрукты появляются в рационе еще реже.

Есть и другая проблема: до 40% школьников отправляются на занятия без завтрака. В таком случае школьная столовая – это не только место для обеда и перекуса, а важнейшая точка питания ребенка в течение дня.

первоклассники обедают в школе, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 13:06

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

С 1 сентября 2025 года в школьных столовых Казахстана начал работать новый формат питания. Его цель – сделать школьное меню более сбалансированным, безопасным и соответствующим современным требованиям к детскому рациону.

"По рекомендации ВОЗ уменьшено потребление сахара в 3,6 раза и соли – в 5 раз; увеличены доли овощей, фруктов и молочной продукции; сладкие напитки и соки заменены на воду, молоко, кисломолочные продукты, фруктовые чаи и компоты с низким содержанием сахара; исключены из меню колбасные изделия, копчености, спреды и продукты с высоким содержанием сахара и соли", – рассказала руководитель управления Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Гульшарат Кожатова.

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Как кормят детей сегодня

На видном месте в столовой всегда стоит так называемое контрольное блюдо: тарелка с тем же обедом, что получают дети. Можно заглянуть, понюхать, посмотреть и убедиться, чем сегодня кормят учеников.

контрольный обед для учеников начальной школы, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 13:06

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Рядом информационный стенд с подробным меню на всю неделю. Все прозрачно и открыто. Меню единое, утверждено на государственном уровне и действует по всей стране. Так что чем бы сегодня ни обедал школьник в Алматы или Уральске, порция будет одинаково сбалансированной и проверенной.

граммовка и продукты , фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 13:06

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

В день нашего посещения, например, детей кормили мясом по-казахски, листовым чаем с лимоном и ржано-пшеничным хлебом. И едят это блюдо дети на ура, особенно в восторге первоклассники.

повара готовят обед в школе, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 13:06

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

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Нововведения

Также с этого года введена система E-ashana. Для учеников начальных классов процесс получения бесплатного питания становится максимально простым. В школе ребенок проходит идентификацию с помощью Face ID.

Дети проходят Face ID в столовой, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 13:06

Фото: Zakon.kz

Система распознает его и определяет, кому положено питание. После этого классный руководитель проверяет ребенка в системе и подтверждает получение питания. Таким образом, ребенок просто проходит идентификацию, а вся информация автоматически фиксируется в системе.

"Я работаю в этой школе с 1980 года, это единственная запись в моей трудовой книжке. За это время я видела, как менялось школьное питание, и могу сказать, что нынешний подход мне особенно нравится. В этом году я веду первый класс и каждый день вижу, как дети реагируют на новое меню. Сбалансированное питание – на мой взгляд, огромный плюс: меньше сахара, больше витаминов и полезных продуктов. Вот, например, сегодня у ребят мясо по-казахски, дети едят с удовольствием, им нравится. А для меня, как для учителя, самое главное, что вкусная еда теперь еще и полезная", – делится размышлениями учитель начальных классов школы-гимназии №8 Раушан Оспанова.
учитель первых классов, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 13:06

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Стандарт школьного питания стал одним из значимых результатов работы санитарно-эпидемиологической службы. Он объединил научные подходы, санитарные требования и практический опыт, помогая сделать питание школьников безопасным, сбалансированным и полезным. За этим стоит постоянная работа по совершенствованию санитарных норм и взаимодействие специалистов СЭС, системы образования, медиков и организаций общественного питания.

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Отдельное внимание в Стандарте питания уделено детям с особыми диетическими потребностями. Школьная медсестра формирует и передает ответственному за организацию питания список учащихся, которым необходимо специальное меню, а также контролирует, чтобы диетическое питание предоставлялось в соответствии с их потребностями. Ответственный за организацию питания назначается приказом руководителя школы.

"Для детей с особыми диетическими потребностями в школе предусмотрен отдельный порядок питания. Классный руководитель ежедневно передает ответственному за питание информацию о таких учениках, чтобы для них было организовано соответствующее меню. Потребность в специальном питании определяется по итогам медицинского обследования или на основании справки от врача. В документе указывается диагноз, рекомендованная диета и продукты, которые необходимо исключить или заменить. При этом запрещенные продукты и блюда заменяются на аналогичные по питательной и энергетической ценности", – пояснила руководитель управления Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Гульшарат Кожатова.
чай без сахара в школе, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 13:06

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

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Для многих выпускников школьные годы до сих пор ассоциируются с домашней пиццей, сосисками в тесте, бутербродами с майонезом и другими привычными, но не самыми полезными перекусами. Сегодня школьный буфет меняется буквально на глазах – из меню убрали сокосодержащие напитки и фастфуд, а привычные продукты постепенно уступают место более полезным альтернативам.

Как отмечает главный повар школы-гимназии №8 Зухра Саурова, старшеклассники с охотой берут сбалансированные бутерброды, пирожки и с радостью покупают питьевую воду. Меняется культура потребления, а вместе с ней и отношение детей к еде. И это, безусловно, радует.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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