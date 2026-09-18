В Алматы самокатчик разогнался до 90 километров в час и разбился насмерть

В Алматы водитель электросамоката, двигаясь по проезжей части Восточной объездной дороги (ВОАД) на большой скорости, потерял управление и разбился насмерть, сообщает Zakon.kz.

Полиция города 18 сентября 2026 года показала кадры с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов проезжавших автомобилей, зафиксировавшие последние секунды этой поездки.

"Ночная дорога. Электросамокат на высокой скорости движется по левому краю проезжей части. По предварительным данным, скорость составляла около 90 километров в час. На ВОАД мужчина обгоняет попутный автомобиль и в этот момент теряет управление", – говорится в описании к видео.

Затем мужчина упал, от удара с него слетел защитный шлем.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Но спасти мужчину не удалось – он скончался на месте от полученных травм.

Погибшему было 54 года.

"По факту произошедшего начато досудебное расследование. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии. И это уже не просто предупреждение о рисках. С начала года в Алматы зарегистрировано 91 ДТП с участием электросамокатов. 96 человек получили травмы. Этот случай стал первым смертельным", – дополнили в полиции.

В полиции Алматы 16 сентября показали огромное количество прокатных электросамокатов, эвакуированных с дорог города за разные нарушения.