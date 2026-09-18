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Происшествия

Путают педали и врезаются в ограждения: три ДТП за день устроили казахстанцы во время экзаменов на права

авто, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 17:59 Фото: Instagram/gov4c.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали, что лишь за один день в Астане, Актобе и Талдыкоргане практические экзамены на получение водительского удостоверения пошли не по плану – кандидаты не справились с управлением автомобилями, сообщает Zakon.kz.

К счастью, обошлось без пострадавших.

"Во время экзаменов кандидаты путают педали, сбивают дорожные знаки, врезаются в ограждения и другие автомобили", – с сожалением отмечают специалисты.

Эти случаи в очередной раз напоминают, что одного знания теории недостаточно.

"Прежде чем сдавать практический экзамен, необходимо уверенно управлять автомобилем и быть готовым быстро среагировать в любой ситуации. Будьте ответственны за рулем и не пренебрегайте подготовкой. Дорога не прощает ошибок". НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Ранее в корпорации подробно рассказывали об основных этапах первичной регистрации транспортных средств, приобретенных у официальных дилеров на территории Казахстана.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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