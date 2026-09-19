Больше 17 тонн рыбы незаконно перевозили в Атырау

Полиция на 601-м км автодороги Атырау – Доссор остановила автомобиль Volvo, в котором обнаружила 17 тонн 652 кг незаконной рыбной продукции, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Атырауской области отметили, что по делу проводится досудебное расследование по факту незаконной добычи рыбных ресурсов.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Фото: ДП Атырауской области

Полиция призывает граждан бережно относиться к природным ресурсам и сообщать в полицию о фактах незаконной добычи, хранения или перевозки рыбы.

В Мангистауской области полицейские пресекли незаконный оборот осетровой икры. У задержанных изъяли 5,5 килограмма продукции.