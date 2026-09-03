"Под кайфом" везли элитный деликатес: жесткое задержание в Мангистау попало на видео
Об этом 3 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, правоохранители совместно с бойцами спецподразделения и при координации областной прокуратуры оставили для досмотра автомобиль Toyota 4Runner.
В салоне внедорожника стражи порядка обнаружили 10 емкостей с икрой осетровых рыб, общий вес которой составил 5,5 килограмма.
"Трое мужчин задержаны и доставлены в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 УК РК", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, у одного из задержанных установили состояние наркотического опьянения. В отношении мужчины составили административный материал по статье 440-1 КоАП РК.
Решением суда его арестовали на 10 суток и поместили в спецприемник.
Расследование продолжается.
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