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События

"Под кайфом" везли элитный деликатес: жесткое задержание в Мангистау попало на видео

Фото: скриншот видео, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 00:30 Фото: скриншот видео
В Мангистауской области полицейские пресекли незаконный оборот осетровой икры. У задержанных изъяли 5,5 килограмма продукции, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, правоохранители совместно с бойцами спецподразделения и при координации областной прокуратуры оставили для досмотра автомобиль Toyota 4Runner.

В салоне внедорожника стражи порядка обнаружили 10 емкостей с икрой осетровых рыб, общий вес которой составил 5,5 килограмма.

"Трое мужчин задержаны и доставлены в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 УК РК", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, у одного из задержанных установили состояние наркотического опьянения. В отношении мужчины составили административный материал по статье 440-1 КоАП РК.

Решением суда его арестовали на 10 суток и поместили в спецприемник.

Расследование продолжается.

Ранее международная группа ученых совершила уникальное зоологическое открытие, обнаружив новый род и вид подземного угря на севере Индии.

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Канат Болысбек
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