Жуткое ДТП с пострадавшими в центре Алматы: автобус протаранил Toyota Highlander

В Алматы девять человек обратились за медицинской помощью после жесткого столкновения пассажирского автобуса и кроссовера Toyota Highlander. Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении проспекта Толе би и улицы Жумалиева, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции города. По данным ведомства, автобус 201-го маршрута двигался по проспекту Толе би в западном направлении.

В этот момент по улице Жумалиева в южном направлении следовала иномарка. Машины столкнулись прямо на перекрестке.

"Предварительно установлено, что автобус мог пересечь его на запрещающий сигнал светофора. После аварии на место прибыли несколько бригад скорой помощи и патрульные экипажи", – рассказали правоохранители.

Сотрудники полиции провели первичные следственные действия и оформили факт ДТП. Назначен ряд экспертиз, включая автотехническую.

Специалистам предстоит установить точную последовательность событий, все обстоятельства столкновения и степень ответственности каждого из участников аварии.

Ранее сообщалось, что слепой и пьяный 50-летний мужчина проехал 240 км по ночной трассе на машине сожительницы. Водитель ориентировался исключительно по габаритным огням едущих впереди фур.