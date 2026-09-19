"Я вас всех порешаю": буйного водителя и пассажира эффектно задержали в Алматы
По предварительным данным, автомобиль Nissan Pickup двигался по улице Сейфуллина в южном направлении, не доезжая до улицы Жибек Жолы. Поведение водителя за рулем вызвало подозрение у сотрудников полиции, после чего они потребовали его остановиться.
Водитель остановился прямо посреди дороги. Полицейские пригласили его в патрульный автомобиль, чтобы установить обстоятельства произошедшего и доставить на медицинское освидетельствование.
Однако мужчина начал сопротивляться и попытался убежать. Сотрудники полиции бросились за ним и вскоре задержали.
В этот момент находившийся рядом пассажир стал угрожать правоохранителям расправой.
"Я вас всех порешаю", – заявил мужчина, пытаясь что-то достать из-за пояса.
Позже выяснилось, что пассажир, вероятно, пытался найти нож. Его обнаружили на водительском сиденье под ковриком. Предположительно, это был кухонный нож.
Фото: Zakon.kz
В итоге сотрудники полиции задержали обоих мужчин и надели на них наручники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее полицейские Алматы рассказали о массовом ДТП. Авария произошла на пересечении проспекта Толе би и улицы Жумалиева.