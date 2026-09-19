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Происшествия

"Я вас всех порешаю": буйного водителя и пассажира эффектно задержали в Алматы

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 22:18 Фото: Zakon.kz
В Алматы вечером 19 сентября 2026 года задержали водителя Nissan и его пассажира после попытки скрыться от полицейских. Во время задержания пассажир угрожал правоохранителям, передает Zakon.kz.

По предварительным данным, автомобиль Nissan Pickup двигался по улице Сейфуллина в южном направлении, не доезжая до улицы Жибек Жолы. Поведение водителя за рулем вызвало подозрение у сотрудников полиции, после чего они потребовали его остановиться.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 22:18

Фото: Zakon.kz

Водитель остановился прямо посреди дороги. Полицейские пригласили его в патрульный автомобиль, чтобы установить обстоятельства произошедшего и доставить на медицинское освидетельствование.

Однако мужчина начал сопротивляться и попытался убежать. Сотрудники полиции бросились за ним и вскоре задержали.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 22:18

Фото: Zakon.kz

В этот момент находившийся рядом пассажир стал угрожать правоохранителям расправой.

"Я вас всех порешаю", – заявил мужчина, пытаясь что-то достать из-за пояса.
Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 22:18

Фото: Zakon.kz

Позже выяснилось, что пассажир, вероятно, пытался найти нож. Его обнаружили на водительском сиденье под ковриком. Предположительно, это был кухонный нож.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 22:18

Фото: Zakon.kz

В итоге сотрудники полиции задержали обоих мужчин и надели на них наручники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее полицейские Алматы рассказали о массовом ДТП. Авария произошла на пересечении проспекта Толе би и улицы Жумалиева.

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Канат Болысбек
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