Пожар вспыхнул в кофейне в Караганде

Спасателям удалось ликвидировать возгорание в кухонном помещении кондитерской кофейни, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 20 сентября 2026 года в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), кофейня располагалась в двухэтажном здании торгового дома на проспекте Бухар-Жырау.

"Горели электропровод длиной 1 погонный метр и масло во фритюрнице на площади 0,5 кв. метра", – уточнили в МЧС.

Горение ликвидировано. Пострадавших нет.

В Астане пожилую женщину чудом спасли из горящей квартиры. В МЧС РК 19 сентября 2026 года рассказали, что в пятиэтажном жилом доме из-за открытой конфорки плиты произошла вспышка газо-воздушной смеси с последующим возгоранием домашних вещей и мебели.