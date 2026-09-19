Пожар вспыхнул в кофейне в Караганде
Фото: Zakon.kz
Спасателям удалось ликвидировать возгорание в кухонном помещении кондитерской кофейни, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили 20 сентября 2026 года в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), кофейня располагалась в двухэтажном здании торгового дома на проспекте Бухар-Жырау.
"Горели электропровод длиной 1 погонный метр и масло во фритюрнице на площади 0,5 кв. метра", – уточнили в МЧС.
Горение ликвидировано. Пострадавших нет.
В Астане пожилую женщину чудом спасли из горящей квартиры. В МЧС РК 19 сентября 2026 года рассказали, что в пятиэтажном жилом доме из-за открытой конфорки плиты произошла вспышка газо-воздушной смеси с последующим возгоранием домашних вещей и мебели.
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