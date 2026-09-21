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Происшествия

"Ронял огонь на асфальт": полыхающий на ходу грузовик попал на видео под Алматы

Пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 10:02 Фото: Zakon.kz
В селе Елтай Алматинской области на видео попал грузовик, двигавшийся по улице с горящим содержимым кузова, сообщает Zakon.kz.

На кадрах машина медленно едет по дороге с полыхающим поднятым кузовом, из которого на дорогу вываливается горящий груз. На место прибыли пожарные и ликвидировали возгорание.

Оказалось, что это было горящее сено.

"В селе Елтай Карасайского района, вдоль Сорбулакского тракта, произошло возгорание тюкованного сена. По прибытии подразделений ДЧС установлено, что огнем охвачено 260 тюков сена. Пожарные незамедлительно приступили к тушению. В результате принятых мер дальнейшее распространение огня не допущено. Возгорание ликвидировано", – рассказали в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) 21 сентября 2026 года.

Жертв и пострадавших нет.

20 сентября в Астане пожар произошел в недостроенном трехэтажном здании на проспекте Бауыржана Момышулы. Загорелась крыша здания на площади 280 кв. м.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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