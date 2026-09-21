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Школьник попал в больницу после встречи с мужчиной из Сети: громкое дело расследуют в Актобе

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 18:39 Фото: Zakon.kz
В Актобе правоохранительные органы расследуют дело о возможной интимной связи между взрослым мужчиной и несовершеннолетним. В отношении подозреваемого начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Информация о преступлении против несовершеннолетнего появилась в социальных сетях. Согласно публикации, мужчина познакомился со старшеклассником в интернете, предположительно скрыв свой настоящий возраст.

После личной встречи подросток был госпитализирован с инфекционным заболеванием.

В Департаменте полиции региона подтвердили проведение следственных действий.

"По данному факту Управлением полиции города Актобе в настоящее время проводится досудебное расследование. По результатам проведения всех необходимых следственных действий будет принято процессуальное решение. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит", – рассказали 21 сентября 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что осужденный за серию особо тяжких преступлений житель Петропавловска вновь стал фигурантом уголовного дела. На этот раз его подозревают в покушении на насильственные действия сексуального характера.

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Канат Болысбек
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