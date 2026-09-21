Школьник попал в больницу после встречи с мужчиной из Сети: громкое дело расследуют в Актобе
Фото: Zakon.kz
В Актобе правоохранительные органы расследуют дело о возможной интимной связи между взрослым мужчиной и несовершеннолетним. В отношении подозреваемого начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.
Информация о преступлении против несовершеннолетнего появилась в социальных сетях. Согласно публикации, мужчина познакомился со старшеклассником в интернете, предположительно скрыв свой настоящий возраст.
После личной встречи подросток был госпитализирован с инфекционным заболеванием.
В Департаменте полиции региона подтвердили проведение следственных действий.
"По данному факту Управлением полиции города Актобе в настоящее время проводится досудебное расследование. По результатам проведения всех необходимых следственных действий будет принято процессуальное решение. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит", – рассказали 21 сентября 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что осужденный за серию особо тяжких преступлений житель Петропавловска вновь стал фигурантом уголовного дела. На этот раз его подозревают в покушении на насильственные действия сексуального характера.
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