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Происшествия

Краснокнижный улов на 44 кг: спецназ провел задержание на западе Казахстана

Рыболовство, рыбак, рыбаки, рыбалка, ловля рыбы, рыба, рыбы, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 23:35 Фото: unsplash
В Мангистауской области стражи порядка пресекли факт незаконной перевозки рыбы, занесенной в Красную книгу Казахстана. Об этом 21 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, на трассе вблизи одной из баз отдыха сотрудники полиции совместно с бойцами спецподразделения "Арлан" и при координации прокуратуры остановили автомобиль Toyota Camry под управлением 29-летнего водителя.

При досмотре транспортного средства в багажнике оперативники нашли 10 тушек осетра общим весом 44,5 килограмма.

"По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Изъятые объекты направлены на судебную экспертизу", – говорится в сообщении ДП.

В настоящее время полицейские проводят следственные действия для установления всех обстоятельств и каналов поставки краснокнижной рыбы.

Ранее сообщалось, что пятикратный "Рыболов года" попался на позорном обмане.

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Канат Болысбек
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