Игра в футбол закончилась спасением ребенка в Астане

Фото: пресс-служба МЧС РК

Днем в районе Байконыр Астаны семилетний ребенок во время игры во дворе уронил мяч в защитную решетку светового приямка, сообщает Zakon.kz.

Пытаясь самостоятельно достать мяч, ребенок оказался зажат между металлическими прутьями. На место происшествия оперативно прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС. С помощью специального инструмента спасатели аккуратно разрезали металлические прутья и освободили ребенка. Состояние ребенка удовлетворительное. Медицинская помощь ему не потребовалась. Ранее сообщалось, что ребенка из Есиля доставили в Кокшетау на вертолете санавиации.

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