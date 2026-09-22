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Происшествия

Игра в футбол закончилась спасением ребенка в Астане

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 22:14 Фото: пресс-служба МЧС РК
Днем в районе Байконыр Астаны семилетний ребенок во время игры во дворе уронил мяч в защитную решетку светового приямка, сообщает Zakon.kz.

Пытаясь самостоятельно достать мяч, ребенок оказался зажат между металлическими прутьями. На место происшествия оперативно прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС.

С помощью специального инструмента спасатели аккуратно разрезали металлические прутья и освободили ребенка.

Состояние ребенка удовлетворительное. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Ранее сообщалось, что ребенка из Есиля доставили в Кокшетау на вертолете санавиации.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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