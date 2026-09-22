Сначала штраф, теперь тюрьма: в Шымкенте пересмотрели дело о домогательствах к девочке
Фото: Zakon.kz
В Шымкенте пересмотрели наказание для мужчины, который домогался восьмилетней девочки, сообщает Zakon.kz.
По данным КТК, инцидент произошел в июне. Тогда 56-летний мужчина напал в подъезде на восьмилетнюю девочку. Он откровенно трогал ее, целовал и пытался увести к себе домой. Но малышка смогла убежать. Приговор первого суда оказался достаточно гуманным. Мужчине назначили штраф в 216 тыс. тенге и отпустили домой. И вот спустя три месяца дело пересмотрели.
Как уточняется, подсудимый проведет в тюрьме семь с половиной лет.
"В пользу потерпевшей взыскано три миллиона тенге морального вреда. Приговор суда не вступил в законную силу". Пресс-служба суда г. Шымкента
Ранее сообщалось, что задержан мужчина, домогавшийся ребенка в Талгаре.
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