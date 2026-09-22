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Происшествия

Сначала штраф, теперь тюрьма: в Шымкенте пересмотрели дело о домогательствах к девочке

Сначала штраф, теперь тюрьма: в Шымкенте пересмотрели дело о домогательствах к девочке, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 23:02 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте пересмотрели наказание для мужчины, который домогался восьмилетней девочки, сообщает Zakon.kz.

По данным КТК, инцидент произошел в июне. Тогда 56-летний мужчина напал в подъезде на восьмилетнюю девочку. Он откровенно трогал ее, целовал и пытался увести к себе домой. Но малышка смогла убежать. Приговор первого суда оказался достаточно гуманным. Мужчине назначили штраф в 216 тыс. тенге и отпустили домой. И вот спустя три месяца дело пересмотрели.

Как уточняется, подсудимый проведет в тюрьме семь с половиной лет.

"В пользу потерпевшей взыскано три миллиона тенге морального вреда. Приговор суда не вступил в законную силу". Пресс-служба суда г. Шымкента

Ранее сообщалось, что задержан мужчина, домогавшийся ребенка в Талгаре.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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