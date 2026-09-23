Сломавшаяся электроника в иномарке утопила ее в реке в Астане

В Астане в реку слетел кроссовер, его извлекали спасатели, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) столицы 23 сентября 2026 года рассказали, что инцидент произошел в районе Сарайшык.

"Автомобиль из-за неисправности электронной системы съехал в русло реки Есиль. Водитель и пассажир самостоятельно выбрались из автомобиля, после чего потребовалась помощь в его извлечении из воды. На место происшествия прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда. Водолазы обследовали обстановку под водой, после чего с помощью крана легковой автомобиль был извлечен из реки", – сообщили в ДЧС.

Владелец автомобиля выразил спасателям благодарность за оперативную и профессиональную помощь.

А в Алматы помощь спасателей потребовалась молодым людям, которые недалеко от Медеу спускались с горы и услышали звук, похожий на рев медведя. Они не решились продолжить путь одни.