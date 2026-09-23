"Нашу семью просят молчать": родные убитой 19-летней Диляры Салимбаевой сделали заявление

Родственники 19-летней студентки Диляры Салимбаевой, убитой на окраине Семея 21 сентября 2026 года, выступили с заявлением. Некоторые подробности убийства раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай, сообщает Zakon.kz.

Так, 22 сентября пользовательница под ником aib.na1 в Threads заявила следующее:

"В Семее мою 19-летнюю сестренку ночью убили за то, что она отказала парню. Нашу семью просят молчать и не придавать этому огласке, чтобы исполнителям было меньше работы. Это было не просто убийство – это было групповое, подстроенное убийство... Мы не хотим молчать. Мы хотим, чтобы обстоятельства произошедшего были установлены, а виновные – понесли ответственность".

Другая родственница тоже считает, что убийство было групповым.

"21 сентября в Семее ориентировочно к 18:30 безжалостно убили мою сестренку, которой было всего 19 лет! Подозреваемый – 24-летний мужчина, который получил отказ от нее и решил, что она больше никому не достанется. Это было групповое, подстроенное убийство! Мы потеряли самого родного человека. Нам невозможно принять, что ее больше нет. Через пару часов нам сказали, что задержали подозреваемого, и сейчас больше всего мы боимся, что виновные смогут избежать заслуженной ответственности", – написала пользовательница под ником opalspice сегодня, 23 сентября.

Родные Диляры Салимбаевой просят казахстанцев придать делу максимальную огласку, "чтобы расследование было проведено объективно, а виновные – понесли ответственность по закону".

За официальным комментарием мы обратились в полицию региона.

"21 сентября по факту убийства возбуждено уголовное дело. По горячим следам полицейские установили и задержали 24-летнего жителя района. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным следствия, подозреваемый и 19-летняя погибшая были знакомы. Между ними произошел конфликт на почве ревности. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – сообщили в пресс-службе ДП области Абай корреспонденту Zakon.kz.

Также в полиции рассказали, что "версия про групповое убийство не подтвердилась".

"Подозреваемый является бывшим парнем студентки", – добавили в пресс-службе ДП области Абай.

Об убийстве 19-летней студентки Диляры Салимбаевой в Семее стало известно 22 сентября 2026 года. Трагедия произошла на улице в пос. Водный. По предварительным данным, девушка получила ножевые ранения во время конфликта со знакомым. Погибшая была студенткой третьего курса колледжа "Кайнар". В учебном заведении ее характеризуют как воспитанную и хорошо успевающую студентку. Ее фотография была размещена на доске почета.