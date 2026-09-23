Карагандинец сел в поезд с необычной целью, но пассажиры оказались к этому не готовы

Серийный вор, устроихший "охоту" на сотовые телефоны в поезде и обокравший карагандинский общепит, выслушал приговор. Мужчина проникал в помещения и обворовывал спящих пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 23 сентября 2026 года в пресс-службе суда, в отношении гражданина К. рассмотрели уголовное дело по факту неоднократных краж с проникновением в производственное помещение.

Следствие и суд установили, что первыми от действий злоумышленника пострадали владельцы ларька кафе Durum. Пробравшись внутрь через форточку, мужчина вынес сотовый телефон iPhone 7 и кухонный нож, причинив ущерб на 55 тысяч тенге.

На этом кражи не прекратились. Позже карагандинец сел в пассажирский поезд Кокшетау – Кызылорда, превратив поездку в криминальный промышляльный рейд.

"За одну ночь на перегоне станции Караганда пассажирская – Карабас он тайно похитил у троих пассажиров мобильные телефоны, а у четвертого – женскую сумку внутри которой находились два золотых кольца, всего на общую сумму 460 000 тенге", – уточнили в пресс-службе районного суда.

Вину рецидивиста полностью доказали его собственные признательные показания, а также протоколы выемки и опознания изъятых у него вещей.

Учитывая чистосердечное раскаяние подсудимого, а также полный возврат похищенного имущества потерпевшим, суд назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев ограничения свободы с привлечением к принудительному труду и пробационным контролем.

Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что казахстанка проучила "бизнесмена" в суде.