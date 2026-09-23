Казахстанец облил бывшую гражданскую жену горючей жидкостью и угрожал поджогом

В Астане мужчина осужден за угрозу поджогом бывшей сожительнице. Ему назначили общественные работы и запретили приближаться к потерпевшей, сообщает Zakon.kz.

Подробностями дела сегодня, 23 сентября 2026 года, поделились в столичной прокуратуре:

"Злоумышленник, действуя на почве ревности, пришел на место работы бывшей гражданской жены с бутылкой горючей жидкости. С целью вернуть женщину он стал угрожать ей поджогом, после чего облил потерпевшую горючей жидкостью, создав реальную угрозу ее жизни".

Как сообщается, в судебном заседании государственный обвинитель доказал вину подсудимого.

"Приговором суда бывшему сожителю назначено наказание в виде 60 часов общественных работ с установлением особых требований к его поведению, в том числе запрет приближаться к потерпевшей". Прокуратура Астаны

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

Вместе с тем прокуратура столицы призывает граждан при угрозе безопасности незамедлительно обращаться в правоохранительные органы для защиты своих прав и предотвращения более тяжких последствий и напоминает, что любые посягательства на жизнь, здоровье и неприкосновенность граждан, включая угрозы и преследования, влекут за собой неотвратимую установлению законом уголовную ответственность.

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