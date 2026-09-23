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Происшествия

Подростка ранили ножом в сердце на западе Казахстана: мать погибшего обратилась к суду

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 01:00 Фото: pxhere
В Актобе проходит судебный процесс по делу об убийстве 17-летнего Алихана Жанибекова, погибшего весной этого года во время массовой драки. Трагедия произошла в городе Шалкар, передает Zakon.kz.

Как сообщает 23 сентября 2026 года телеканал "Алматы ТВ", группы молодых людей устроили массовую разборку, в ходе которой Алихан получил смертельный удар ножом в область сердца и скончался прямо на месте.

Через некоторое время подозреваемый был задержан. Им оказался 17-летний местный житель, студент первого курса одного из вузов Уральска. По данным гособвинения, подсудимый заранее спланировал преступление и специально приехал в родной город.

При этом сам фигурант своей вины не признает, утверждая, что взял нож исключительно для самообороны. Тем временем следствие считает его вину полностью доказанной.

"Прошу признать подсудимого виновным по пунктам 9 и 14 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса и назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы. В качестве места отбывания наказания прошу определить учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – зачитал государственный обвинитель Усман Орынбасарулы.

Между тем мать погибшего требует для подсудимого более сурового наказания.

"Моего ребенка нет уже ровно 188 дней. За эти 188 дней мы пережили столько боли, нет ни одного дня, когда мы не плакали. Для матери самое тяжелое проводить поминки по своему ребенку на сороковой и сотый день, готовиться к этому и привыкать к тому, что его больше нет. Прошу приговорить его к 20 годам лишения свободы и полностью возместить моральный и материальный ущерб", – говорит мать погибшего Рауан Ниязмаганбетова.

Ранее сообщалось, что бывший муж и свекор жестоко расправились с популярной моделью из-за денег.

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Канат Болысбек
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