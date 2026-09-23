Рабочие устроили разборки на заводе в Косшы: один человек ранен

В отдел полиции города Косшы поступило заявление о конфликте между двумя работниками одного из предприятий, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях распространилась информация о том, что 22 сентября 2026 года на территории цементного завода в Тайтобе пострадал рабочий. По предварительным данным, за мужчиной гнались и в итоге ранили. В Департаменте полиции (ДП) Акмолинской области сообщили, что конфликт произошел между двумя работниками.

"В ходе конфликта один из участников получил резаную рану в области правого голеностопного сустава куском железа. По предварительным данным, причиной конфликта стали разногласия по вопросу выплаты заработной платы. Действиям участников будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством Республики Казахстан", – сообщили в ДП.

Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

А в Мангистауской области суд рассмотрел дело о гибели охранника на рабочем месте. Согласно материалам дела, мужчина заступил на ночную смену в Мангистауском областном центре по профилактике ВИЧ-инфекции. Около часа ночи на территорию объекта через металлический забор проник грабитель в состоянии наркотического опьянения, вооруженный металлическим предметом.